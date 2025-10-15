Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 15 октября 2025Забота о себе

Желающим снизить риск гипертонии дали несколько советов

Кардиолог Кунадиан: Кефир, кимчи и отказ от курения спасут от гипертонии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / Fotodom

Некоторые полезные привычки могут уменьшить риск гипертонии, рассказал кардиолог Виджай Кунадиан. Несколько советов желающим снизить кровяное давление для профилактики опасных заболеваний сердца он дал в беседе с Daily Mail.

По словам Кунадиана, помочь контролировать гипертонию может включение ферментированных продуктов в рацион: кимчи, кефира, квашеной капусты и мисо. Они полезны для кишечника и вызывают значительное снижение как систолического, так и диастолического артериального давления. Кроме того, врач порекомендовал есть достаточное количество клетчатки, также полезной для ЖКТ. «Другие изменения в рационе, о которых следует подумать, — это снижение потребления соли, сбалансированный рацион, богатый фруктами и овощами, и отказ от жирной пищи», — добавил он.

Также Кунадиан призвал заняться ходьбой, участвовать в играх или пользоваться лестницами вместо лифтов, чтобы укрепить сердечную мышцу и повысить эффективность усвоения организмом кислорода из крови. Поможет здоровью сердечно-сосудистой системы, отметил он, и полный отказ от курения и сокращение алкоголя в рационе до минимума.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023

Ранее гастроэнтеролог Триша Пасрича призвала не ходить в туалет с телефоном. Она утверждает, что такая привычка чревата появлением анальных трещин.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    В Госдуме поддержали законопроект об изменении оказания медпомощи мигрантам по ОМС

    Лидер Сирии прибыл в Москву

    В России одобрили проект закона о льготах для совершеннолетних детей бойцов СВО

    Ким Кардашьян выпустила лобковые «парики» и вызвала ажиотаж среди женщин

    General Atomics и Hanwha запустят производство версии БПЛА Gray Eagle с УВП

    Уиткофф покинет администрацию Трампа

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости