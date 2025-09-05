Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:27, 5 сентября 2025Забота о себе

Любителей ходить в туалет с телефоном предупредили о последствиях

Врач Пасрича: Привычка ходить в туалет с телефоном может привести к геморрою
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Butsaya / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Триша Пасрича предупредила о последствиях привычки ходить в туалет с телефоном. Ее слова приводит Metro.

Врач отметила, что любители просматривать ленты социальных сетей обычно намного больше времени проводят в туалете. По ее словам, это может привести к геморрою, образованию анальных трещин и даже к выпадению прямой кишки. «Если вы часами сидите на унитазе, это создает давление, из-за которого ослабевают соединительные ткани и набухают вены», — объяснила она.

Чтобы не допустить развития этих заболеваний, гастроэнтеролог посоветовала не брать с собой в туалет телефон. Тем же, кто не может обойтись без гаджета, она рекомендовала просматривать не более двух роликов. Коме того, она напомнила, что после посещения туалета важно не только помыть руки, но и продезинфицировать гаджеты с помощью влажной салфетки.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Люди во всем мире боятся общественных туалетов. Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
Люди во всем мире боятся общественных туалетов.Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
4 октября 2024

Ранее уролог Марк Гадзиян дал совет часто встающим в туалет по ночам россиянам. Он отметил, что причины возникновения этого симптома у мужчин и женщин разные.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я совершила большую ошибку». Аглаю Тарасову, задержанную из-за вейпа с гашишным маслом, освободили

    Россиянам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны

    Российского «Курьера» вооружили лазером

    Российские дроны заблокировали Константиновку и начали в городе «свободную охоту»

    Отобравший подписанную теннисистом кепку у мальчика миллионер извинился за свой поступок

    Жулин высказался об однополых дуэтах в фигурном катании

    В Москву снова вернется лето

    Стубб высказался о гарантиях безопасности США Украине

    Европу предупредили об ужасающем системном шоке

    Названа стоимость столичной квартиры Аглаи Тарасовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости