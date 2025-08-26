Уролог дал совет часто встающим в туалет по ночам россиянам

Уролог Гадзиян призвал женщин провериться на цистит при ночных походах в туалет

Уролог Марк Гадзиян заявил, что ночные походы в туалет являются распространенной проблемой как у мужчин, так и у женщин. В своем Telegram-канале он указал россиянам на основные причины, которые приводят к возникновению позывов к мочеиспусканию после засыпания.

Женщинам, которые часто просыпаются ночью, чтобы сходить в туалет, Гадзиян дал совет провериться на наличие цистита и гиперактивного мочевого пузыря. В первом случае, по его словам, также будет присутствовать дискомфорт при походе в туалет.

У мужчин же частые походы в туалет по ночам могут возникать из-за обструкции мочевыводящих путей, аденомы и фиброза предстательной железы, а также сужения уретры. Опасность здесь состоит в том, что если запустить здоровье мочеполовой системы, то могут возникнуть различные инфекции, почечная недостаточность и даже сепсис, заключил Гадзиян.

