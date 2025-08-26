Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:04, 26 августа 2025Забота о себе

Уролог дал совет часто встающим в туалет по ночам россиянам

Уролог Гадзиян призвал женщин провериться на цистит при ночных походах в туалет
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: cliplab / Shutterstock / Fotodom

Уролог Марк Гадзиян заявил, что ночные походы в туалет являются распространенной проблемой как у мужчин, так и у женщин. В своем Telegram-канале он указал россиянам на основные причины, которые приводят к возникновению позывов к мочеиспусканию после засыпания.

Женщинам, которые часто просыпаются ночью, чтобы сходить в туалет, Гадзиян дал совет провериться на наличие цистита и гиперактивного мочевого пузыря. В первом случае, по его словам, также будет присутствовать дискомфорт при походе в туалет.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

У мужчин же частые походы в туалет по ночам могут возникать из-за обструкции мочевыводящих путей, аденомы и фиброза предстательной железы, а также сужения уретры. Опасность здесь состоит в том, что если запустить здоровье мочеполовой системы, то могут возникнуть различные инфекции, почечная недостаточность и даже сепсис, заключил Гадзиян.

Ранее терапевт Зарема Тен предупредила, что соль разрушает почки. Ее избыток в рационе, по словам медика, приводит к образованию оксалатных камней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

    Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж

    Стало известно о погибшем в результате пожара в многоэтажке в Петербурге

    Нюхавщего ягодицы преступника повторно арестовали за то же преступление

    Риск спасателей погибнуть при эвакуации россиянки с пика Победы оценили как очень высокий

    Названо число лишенных доступа к чистой питьевой воде людей на планете

    В США заявили о планах урегулировать конфликт на Украине до конца года

    ВВС Германии подняли в небо истребители из-за российского Ил-20М над Балтийским морем

    Раскрыты возможные сроки вступления в силу закона о российской полке

    «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России с восемью голами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости