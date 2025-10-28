Экономика
18:42, 28 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о скачке цен на сахар

Экономист Тихонов: Весной в России возможен скачок цен на сахар
Кирилл Луцюк

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Профицит сахара в России несет в себе некоторые риски. Об этом предупредил директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской академии Анатолий Тихонов. Его процитировали «Известия».

Рассуждая о ситуации с падением мировых цен на этот продукт, он напомнил, что внутренний рынок России во многом обеспечивается собственным производством свекловичного сахара. Это означает, что цены зависят прежде всего от урожая свеклы, себестоимости и логистики.

По словам Тихонова, переходящие запасы сахара в России превышают три миллиона тонн, а общее предложение сахара в сезоне 2025-2026 годов превысит 10 миллионов тонн при внутреннем потреблении около шести с половиной миллионов тонн. Формально это профицит, но именно он чреват потенциальными рисками, среди которых неучтенный «серый» экспорт, который может истощить запасы к весне 2026 года. Еще один фактор — это рост себестоимости, снижающий рентабельность производителей.

«Если затраты продолжат расти, а контроль за экспортом останется слабым, к весне возможен кратковременный скачок цен», — пояснил Тихонов.

До этого стало известно, что стоимость сахара упала до многолетних минимумов — 14,47 цента за фунт.

