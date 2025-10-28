США попытались выкрасть Мадуро

AP: США пытались завербовать пилота Мадуро, чтобы доставить его до места ареста

В мае 2024 года агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес пытался завербовать пилота венесуэльских ВВС Битнера Вильегаса, чтобы тот доставил президента Венесуэлы Николаса Мадуро до места его последующего ареста американскими силовиками. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Все, что [пилоту] нужно было сделать, — это тайно направить самолет президента Венесуэлы в место, где власти США могли бы арестовать его. Агент сообщил ему, что тогда летчик станет очень богатым человеком», — говорится в материале.

По данным агентства, Мадуро могли доставить в Доминиканскую Республику, Пуэрто-Рико или базу ВМС США в Гуантанамо. Однако Вильегас не согласился на предложение, но обменялся с Лопесом контактами. В августе 2025 года американский агент опять попытался завербовать пилота, намекая в переписке на возможность получить 50 миллионов долларов.

В статье отмечается, что данная операция демонстрирует масштаб и небрежность многолетних усилий США, направленных на свержение Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что вскоре Вашингтон проведет наземные военные операции в Венесуэле. По его словам, подобные действия будут нацелены на борьбу с местными наркокартелями, которые обеспечивают значительную часть наркотрафика в США.