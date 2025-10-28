Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:30, 28 октября 2025Культура

Театр на Покровке открылся после масштабного ремонта

Театр на Покровке получил название «Покровка.Театр» после реконструкции
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Театр на Покровке перенес масштабную реконструкцию и сменил название. Об этом сообщает издание 360.

Теперь учреждение культуры получило название «Покровка.Театр». После ремонта зал стал вмещать 120 зрителей вместо прежних 80, но, как отмечается, сохранил свою атмосферу камерности.

«Раньше здесь были артисты расположены отдельно, у каждого была своя фотография. Мы решили усилить ощущение камерного театра единением труппы», — рассказал новый художественный руководитель театра Дмитрий Бикбаев.

Также сообщается, что департамент культуры Москвы наградил его почетным званием Деятеля культуры столицы.

В июле стало известно, что художественным руководителем столичного Театра на Покровке станет певец Дмитрий Бикбаев, известный по участию в проекте «Фабрика звезд 7».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    В США рассказали о продаже оружия Европе для передачи Украине

    Звезда «Глухаря» высказалась о Романе Попове

    Театр на Покровке открылся после масштабного ремонта

    В Бразилии начались перестрелки между полицией и наркоторговцами

    PepsiCo впервые за 25 лет провела ребрендинг

    Израиль нанес несколько ударов по Газе

    Командир бригады ВСУ планировал бегство в Польшу

    Ирландский журналист заявил о процветании насилия на Украине

    Российские хакеры получили доступ к данным «Крымско-татарского ресурсного центра»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости