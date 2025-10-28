Театр на Покровке открылся после масштабного ремонта

Театр на Покровке получил название «Покровка.Театр» после реконструкции

Театр на Покровке перенес масштабную реконструкцию и сменил название. Об этом сообщает издание 360.

Теперь учреждение культуры получило название «Покровка.Театр». После ремонта зал стал вмещать 120 зрителей вместо прежних 80, но, как отмечается, сохранил свою атмосферу камерности.

«Раньше здесь были артисты расположены отдельно, у каждого была своя фотография. Мы решили усилить ощущение камерного театра единением труппы», — рассказал новый художественный руководитель театра Дмитрий Бикбаев.

Также сообщается, что департамент культуры Москвы наградил его почетным званием Деятеля культуры столицы.

В июле стало известно, что художественным руководителем столичного Театра на Покровке станет певец Дмитрий Бикбаев, известный по участию в проекте «Фабрика звезд 7».