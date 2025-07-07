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15:46, 7 июля 2025Культура

Звезда «Фабрики звезд» стал худруком Театра на Покровке

Певца Дмитрия Бикбаева назначили художественным руководителем Театра на Покровке
Андрей Шеньшаков

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство РИА Новости

Художественным руководителем столичного Театра на Покровке станет певец Дмитрий Бикбаев, известный по участию в проекте «Фабрика звезд 7». Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Также сообщается, что новым директором учреждения культуры станет Алексей Родин.

«Первые победители конкурса "Таланты" получили должности в московских театрах. Дмитрий зарекомендовал себя как один из самых ярких молодых режиссеров», — написал Фурсин.

Бикбаев получил известность по выступлениям в составе музыкальной группы «БиС», в которую, помимо него, входил также Влад Соколовский. С 2022 года Дмитрий являлся руководителем проекта «Арт-платформа» в Креативном пространстве «Новый Манеж». Будет ли он совмещать свою прежнюю должность с обязанностями в театре, не сообщается.

Ранее стало известно, что российский певец, финалист седьмого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Дмитрий Бикбаев раскрыл сложность участия в проекте.

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