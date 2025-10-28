В США анонсировали скорую встречу Трампа с постсоветским лидером

Трамп на следующей неделе проведет встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщил заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Кристофер Ландау, передает Reuters.

Уточняется, что встреча политиков состоится на следующей неделе. Точную дату ее проведения Ландау не раскрыл.

В прошлый раз Трамп и Мирзиеев проводили встречу менее двух месяцев назад. Она прошла на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

Ранее Трамп одним словом описал ожидания от встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Он заявил, что она пройдет «превосходно».