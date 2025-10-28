Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:41, 28 октября 2025Бывший СССР

В США анонсировали скорую встречу Трампа с постсоветским лидером

Трамп на следующей неделе проведет встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщил заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Кристофер Ландау, передает Reuters.

Уточняется, что встреча политиков состоится на следующей неделе. Точную дату ее проведения Ландау не раскрыл.

В прошлый раз Трамп и Мирзиеев проводили встречу менее двух месяцев назад. Она прошла на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

Ранее Трамп одним словом описал ожидания от встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Он заявил, что она пройдет «превосходно».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России принят закон о круглогодичном призыве в армию. Что изменится?

    Футболист оконфузился на тренировке из-за бутс Louis Vuitton

    Россиянин продал знакомую в сексуальное рабство

    81-летний пилот потерпел крушение и не выжил во время посадки на аэродроме в Европе

    Установлен отдавший приказ на убийство российских военнопленных подполковник ВСУ

    Симоньян прислали повестку в суд

    Зеленский анонсировал встречу для обсуждения прекращения огня

    Расходы на введение НДС для операций по банковским картам оценили

    Боец UFC из России ответила высказавшемуся о ее национальности фанату

    В МИД рассказали о работе разведки НАТО у границ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости