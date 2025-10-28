Трамп одним словом описал ожидания от встречи с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином пройдет превосходно

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, скорее всего, пройдет «превосходно». Его слова передает РИА Новости.

«Это большая встреча, и я думаю, она пройдет превосходно. Я думаю, она будет превосходной для всех», — сказал американский лидер.

Ранее глава Белого дома рассказал, что может обсудить на встрече с председателем КНР вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из России. Он также объявил, что Индия полностью откажется от закупок российской нефти.

Как ожидается, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее в четверг, 30 октября.