Названа дата встречи Трампа и Си Цзиньпина

Белый дом: Трамп и Си Цзиньпин встретятся 30 октября в Южной Корее

Американский президент Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Южной Корее. Саммит состоится 30 октября, о чем сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, утром в четверг по местному времени глава Белого дома примет участие в двусторонней встрече с Си Цзиньпином. Она завершит азиатское турне Трампа, в рамках которого он планирует побывать в Малайзии, Японии и Южной Корее.

Ранее журналисты Bloomberg выяснили, что Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином варианты завершения конфликта на Украине. Также, по данным издания, главы стран поговорят о закупках Китаем российской нефти. Как отметил хозяин Белого дома, китайский лидер будет «очень восприимчив» к его мнению.