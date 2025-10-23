Трамп обсудит с Си Цзиньпином варианты завершения конфликта на Украине

Bloomberg: Трамп планирует обсудить с Си Цзиньпином закупки Китаем нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином закупки Китаем российской нефти на предстоящей встрече в Северной Корее. Об этом рассказал сам американский лидер, сообщает Bloomberg.

«На самом деле я буду говорить с ними о том, как нам положить конец войне с Россией и Украиной, будь то с помощью нефти, энергетики или чего-то еще», — сказал он.

По словам главы Белого дома, Си Цзиньпин будет «очень восприимчив» к его мнению.

Ранее Трамп заявил, что Си Цзиньпин может оказать влияние на ход украинского мирного процесса. По его мнению, китайский лидер может оказать большое влияние на президента России Владимира Путина.