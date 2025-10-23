Трамп оценил влияние Си Цзиньпина на конфликт на Украине

Трамп: Си Цзиньпин может оказать серьезное влияние на мирный процесс по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин может оказать влияние на ход украинского мирного процесса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По его мнению, китайский лидер может оказать большое влияние на российского коллегу Владимира Путина. «Думаю, он может повлиять на многих. <...> Он — очень сильный лидер очень большой страны», — отметил Трамп.

В сентябре Дональд Трамп рассказал, что в ходе телефонного разговора с лидером КНР обсудил необходимость урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома назвал беседу очень продуктивной. «Мы добились прогресса по многим важным вопросам, включая торговлю, [проблему] фентанила, необходимость положить конец войне между Россией и Украиной, а также одобрение сделки по TikTok», — сказал он.