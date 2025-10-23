Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:05, 23 октября 2025Мир

Трамп оценил влияние Си Цзиньпина на конфликт на Украине

Трамп: Си Цзиньпин может оказать серьезное влияние на мирный процесс по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин может оказать влияние на ход украинского мирного процесса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По его мнению, китайский лидер может оказать большое влияние на российского коллегу Владимира Путина. «Думаю, он может повлиять на многих. <...> Он — очень сильный лидер очень большой страны», — отметил Трамп.

В сентябре Дональд Трамп рассказал, что в ходе телефонного разговора с лидером КНР обсудил необходимость урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома назвал беседу очень продуктивной. «Мы добились прогресса по многим важным вопросам, включая торговлю, [проблему] фентанила, необходимость положить конец войне между Россией и Украиной, а также одобрение сделки по TikTok», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об отмене встречи с Путиным

    Трамп назвал покупателей оружия США

    Трамп заявил о готовности Путина к переговорам

    FIDE рассмотрит заявления российского гроссмейстера о смерти Народицкого

    На российском предприятии произошел еще один взрыв

    Трамп оценил влияние Си Цзиньпина на конфликт на Украине

    Рютте заявил об отсутствии мирного плана по Украине

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в едва заметном бюстгальтере

    Трамп заявил о стремлении Путина и Зеленского к миру

    Трамп высказался о новых санкциях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости