Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину

Трамп рассказал, что обсудил с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил необходимость урегулирования конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети X.

«Я только что провел очень продуктивный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы добились прогресса по многим важным вопросам, включая торговлю, [проблему] фентанила, необходимость положить конец войне между Россией и Украиной, а также одобрение сделки по TikTok», — говорится в публикации.

Трамп сообщил, что договорился встретиться со своим китайским коллегой на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

19 сентября Трамп и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Правительство КНР назвало разговор двух лидеров позитивным, прагматичным и откровенным.