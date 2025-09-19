Мир
15:09, 19 сентября 2025Мир

Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры

Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры по телефону
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин начали телефонные переговоры, в ходе которых лидеры обсудят как вопросы двусторонних отношений, так и международную повестку дня. Об этом сообщает Reuters.

13 сентября Трамп начал резко высказываться о Китае. Он призвал страны Североатлантического альянса ввести пошлины против КНР из-за конфликта на Украине и отменить их сразу после урегулирования.

По словам официального представителя МИД народной республики Линь Цзяня, последние заявления американского лидера серьезно накалили отношения США и Китая, поставив под угрозу срыва телефонный разговор и гипотетическую встречу двух лидеров, о необходимости которой они оба говорили.

Кроме того, как отмечает газета The New York Times (NYT), главным «раздражителем» в отношениях Вашингтона и Пекина является будущее социальной сети TikTok.

15 сентября Трамп объявил о проведении телефонного разговора с Си Цзиньпином в пятницу, 19 сентября. По его словам, американо-китайские отношения «остаются очень крепкими».

