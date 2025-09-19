«Они имеют контроль над Россией». Трамп поговорит с Си Цзиньпином. Что лидеры двух сверхдержав обсудят по Украине?

AP: Трамп и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор в 16:00 мск

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонный разговор 19 сентября, в ходе которого обсудят ряд глобальных вопросов, включая импорт нефти из России и конфликт на Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Авторы материала указывают, что отношения двух стран серьезно ухудшились по многим причинам.

«Это будет второй телефонный разговор с Си Цзиньпином после того, как Трамп вернулся в Белый дом и ввел заоблачные пошлины на товары из Китая, что привело к взаимным торговым ограничениям, обострившим отношения между двумя крупнейшими экономиками», — отмечается в материале.

В 16:00 мск должны созвониться Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фото: China Daily via Reuters

Как Трамп обострил ситуацию вокруг Китая из-за Украины

13 сентября Трамп начал резко высказываться о Китае. Он призвал страны НАТО ввести пошлины против Пекина из-за конфликта на Украине и отменить их сразу после урегулирования.

Я считаю, что введение НАТО пошлин в 50 или 100 процентов на товары из Китая, которые будут полностью сняты после окончания конфликта России с Украиной, также окажет большую помощь в его прекращении Дональд Трамп президент США

По его мнению, Китай имеет сильный контроль и даже «хватку» над Россией, и подобные мощные пошлины якобы нанесут серьезный удар.

Резкие заявления хозяина Белого дома прозвучали на фоне информации журнала Politico о том, что лидеры европейских стран смогли убедить Трампа занять более жесткую позицию против России

Однако слова американского лидера вызвали жесткую реакцию в Пекине. Как указал официальный представитель МИД народной республики Линь Цзянь, Китай даст решительный ответ, если страны Североатлантического альянса под давлением США попытаются ввести пошлины в отношении КНР под предлогом закупок нефти российского происхождения.

«Торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая с государствами по всему миру, включая Россию, законно и не вызывает никаких нареканий. В случае если законные права и интересы КНР будут нарушены, мы примем решительные контрмеры и будем твердо защищать свой суверенитет и безопасность», — подчеркнул дипломат.

Линь Цзянь также отметил, что политика США, которые пытаются оказать давление на Европейский союз, — это «типичный пример одностороннего запугивания и экономического принуждения». Он указал на то, что подобными действиями Вашингтон «серьезно подрывает» международные торговые правила.

Последние заявления Трампа серьезно накалили отношения США и Китая, поставив под угрозу срыва телефонный разговор и гипотетическую встречу двух лидеров, о необходимости которой они оба говорили

Споры о российской нефти и конфликте на Украине не в первый раз становятся предметом торга между США и Китаем. Глава Минфина США Скотт Бессент несколько раз требовал от китайских коллег на переговорах отказаться от закупок энергоресурсов из России. Последняя подобная встреча прошла 15 сентября в Мадриде, где стороны вновь не смогли четко договориться об урегулировании споров.

Какие проблемы еще есть между США и Китаем?

Помимо Украины, существует ряд других тем, из-за которых отношения США и Китая серьезно накалились.

Как отмечает газета The New York Times (NYT), главным «раздражителем» является будущее социальной сети TikTok.

Споры о TikTok между США и Китаем В 2017 году китайская интернет-компания ByteDance приобрела своего конкурента Musical.ly за один миллиард долларов, создав на этой основе социальную сеть с короткими роликами TikTok. Она быстро распространилась по всему миру, в том числе и в США. Однако уже в конце 2019 года американские политики испугались влияния TikTok, обвинив его в угрозе национальной безопасности, а Пентагон порекомендовал всем военнослужащим удалить приложение. В августе 2020 года Трамп издал указ, в котором предписал «прекратить все транзакции» с ByteDance, а затем поставил ультиматум о прекращении деятельности соцсети в ближайшие 90 дней. В 2021 году к власти пришел новый президент Джо Байден, который сначала отменил все указы Трампа, связанные с TikTok. Однако уже в 2022 году ФБР вновь назвало китайскую социальную сеть «угрозой национальной безопасности». В 2023 году Конгресс США допросил генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу, а в 2024 году Байден подписал закон о запрете социальной сети. Вернувшись в Белый дом в 2025 году, Трамп заявил, что готов отменить запрет социальной сети. Однако поставил Китаю условие, что ByteDance должна продать свои активы американской компании.

По данным NYT, Трамп близок к заключению с Си Цзиньпином сделки о перепродаже соцсети кому-то из близких к нему бизнес-партнеров. Косвенным подтверждением этому являются слова американского лидера, сказанные 18 сентября, что США «получат огромное вознаграждение».

Еще одной важной темой станет возможная личная встреча двух глав государств, которая позволила бы разрешить многие противоречия. Предполагается, что в ходе телефонного разговора Трамп может согласиться на двусторонний саммит в Пекине, однако рассматриваются и другие варианты.

Еще одной возможной опцией является встреча Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Южной Корее, который пройдет в конце сентября. Туда же приглашен и президент России Владимир Путин

Фото: Florence Lo / Reuters

Как могут закончиться переговоры Трампа и Си Цзиньпина по Украине?

Как отмечала ранее кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Екатерина Заклязьминская, Россия успешно закрепилась на нефтяном рынке КНР — вне зависимости от давления США.

«Наши позиции на китайском рынке прочны. Россия по-прежнему является крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок», — указала исследователь.

Она усомнилась, что Си Цзиньпин может пойти на уступки по вопросу российской нефти в переговорах с Трампом.