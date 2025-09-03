«Это раздражает США». Как визит президента России в Китай меняет баланс сил в мире и почему это злит Трампа?

Экономист Заклязьминская: Визит Путина в Пекин раздражает Трампа

Резкая реакция президента США Дональда Трампа на военный парад, состоявшийся в Пекине, говорит о том, что он раздражен провалом политики изоляции в отношении России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Екатерина Заклязьминская.

Ситуация, при которой те государства, которые должны были быть в изоляции, не просто встречаются на международных форумах, но и успешно решают глобальные вопросы раздражает Трампа Екатерина Заклязьминская руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

Ранее президент США обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США.

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия [президенту России] Владимиру Путину и [лидеру КНДР] Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал глава государства в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

Трамп также пожелал Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая» великолепный и незабываемый праздник.

Примечательно, что по данным газеты The Wall Street Journal, Трамп недоволен отсутствием культуры парадов в США, как эффективного способа демонстрировать силу

Что известно о военном параде в Пекине?

Военный парад в Пекине приурочен к 80-летию капитуляции Японии, ознаменовавшей окончание Второй мировой войны.

Как отмечает газета The New York Times (NYT), парад был наполнен в этом году большим символизмом. В частности, Си Цзиньпин выступал, стоя за портретом основателя КНР Мао Цзэдуна. Кроме того, он был одет не в костюм, а во френч, который носил первый председатель республики.

При этом в самих США парада по случаю окончания войны не проводится, хотя акт капитуляции был официально заключен на американском линкоре «Миссури» вблизи Токио и его первыми подписантами выступили американские военные, включая командующего оккупационными войсками генерала Дугласа Макартура.

Китай во Второй мировой войне В 1927 году в Китае разгорелась гражданская война между националистической партией Гоминьдан во главе с Чан Кайши, Коммунистической партией Китая (КПК) и множеством местных военных правителей, представлявших региональные и этнические интересы. На фоне этого Япония в 1931 году заняла Маньчжурию, сформировав там марионеточное государство Маньчжоу-Го, а в 1937 году начала полноценное вторжение в Китай, заявив, что борется с западным колониализмом и собирается сформировать в регионе «Восточноазиатскую сферу процветания». На этом фоне вооруженное противостояние между Гоминьданом и коммунистами было формально приостановлено. В условиях внешней угрозы стороны заключили временный альянс и объединили силы. 2 сентября 1945 года Япония капитулировала на фоне войны с Китаем, США, Великобританией и Советским Союзом. Как отмечал американский историк Цуёси Хасэгава, именно вступление 9 августа 1945 года Москвы в войну, а не ядерные бомбардировки, привело к поражению Токио и скорому прекращению боевых действий в Азии. Китай является одной из наиболее пострадавших во Вторую мировую стран, потери которой составляют порядка 35 миллионов человек. Память об этих трагических событиях является одним из важнейших исторических сюжетов для современной КНР. Кроме того, руководство республики продвигает точку зрения, что на самом деле война началась не в 1939 году в Европе, а именно в 1937 году в Азии. Также Пекин имеет собственное название конфликта — Мировая Антифашистская война.

Заклязьминская подчеркнула, что символизм имеет очень важное значение для событий в Пекине. В частности, она обратила внимание на расстановку зарубежных лидеров и присутствие Путина и Ким Чен Ына возле Си Цзиньпина.

«Это очень важно. В Китае много внимания уделяют правильной расстановке гостей. Мы изначально знали, что нашего президента будут принимать как главного гостя, которого обычно ставят справа от хозяина. Место второго гостя всегда слева. И мы увидели слева от Си Цзиньпина и его супруги стоял Ким Чен Ын», — указала исследователь.

Какой сигнал Китай послал миру?

Кроме того, NYT обратила внимание, что парад привлек большое количество зарубежных гостей.

лидеры 26 стран посетили военный парад в Пекине

Как отмечал ранее телеканал NBC News со ссылкой на экспертов в области международных отношений, целью такого мероприятия было показать единство мира против США и стран Европы. Из стран Запада только один лидер посетил парад — премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Кроме того, Китай в ходе парада представил новейшие вооружения:

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) DF-61

Модификация показанной в 2019 году МБР DF-31 — DF-31BJ

МБР JL-3, предназначающаяся для атомного подводного флота

Модификация МБР DF-5 — DF-5C

Баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, аналог российского «Кинжала»

Танк и боевая машина поддержки танков (БМПТ), названные «Тип 100»

Лазерные системы противовоздушной обороны (ПВО) LY-1

Как указала Заклязьминская, страны Запада ошибочно восприняли военный парад как угрозу и демонстрацию силы Западу.

На каждом параде страны нацелены на то, чтобы показывать свои достижения и не нужно здесь искать какого-то устрашающего эффекта. В последний раз такое мероприятие прошло в 2019 году. И, конечно, Китай шесть лет не стоял на месте, поэтому он демонстрирует миру свои впечатляющие успехи Екатерина Заклязьминская руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

Кроме того, эксперт добавила, что для России и Китая память о Второй мировой войне особенно важна, так как из нее возникла современная система международных отношений.

«Для Китая важно хранить и чтить память о результатах Второй мировой войны. Как и в России, в Китае верят, что ни в коем случае нельзя допустить переписывания истории и расшатывания Западом созданного тогда миропорядка», — обратила внимание исследователь.

Прорывной визит

Также Заклязьминская подчеркнула, что визит Путина в Пекин в этом году можно назвать историческим из-за его итогов.

Этот визит совершенно особенный. Да, мы так часто говорим о визитах Путина в Китай. Но конкретно эта поездка сопровождалась некоторыми моментами, которых ранее не наблюдалось Екатерина Заклязьминская руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

В частности, она указала, что Путин и Си Цзиньпин достигли ряда важных договоренностей по проектам, которые долгое время не удавалось «сдвинуть с места».

«Были достигнуты прорывные решения. То есть решения, которые несколько лет не находили каких-то подвижек. В частности, было подписано более 20 документов, которые коснулись самых разных сфер. Особенно стоит выделить трехстороннюю встречу России, Китая и Монголии, по результатам которой удалось согласовать условия сделки с газопроводом "Сила Сибири-2"», — резюмировала экономист.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что задержки в реализации газопровода «Сила Сибири-2» объясняются масштабом проекта. Предполагается, что он станет самым дорогим проектом в газовой отрасли за всю историю.