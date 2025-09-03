Китай показал уникальные боевые лазеры и новые ракеты. Почему это оружие так пугает США?

Китай показал лазерную систему ПВО и ракеты «Цзюйлан» на параде

В среду, 3 сентября, в Пекине прошел парад по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Мероприятие на площади Тяньаньмэнь в Пекине стало местом премьеры новинок китайского военно-промышленного комплекса (ВПК), которые построены с оглядкой на опыт современных конфликтов.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что Китай не проводит ежегодные парады. Поэтому к мероприятию приковано особое внимание. «Нынешний парад стоит особняком даже в ряду китайских парадов последних 15 лет. Он задуман как демонстрация нового уровня военной мощи КНР и, возможно, предшествует определенным изменениям в китайских доктринальных документах», — сказал он.

На площади Тяньаньмэнь показали новую бронетехнику, лазерное оружие и ракеты, которые могут сыграть ведущую роль в возможном конфликте с США.

Китай впервые показал подвижный комплекс с межконтинентальной ракетой DF-61

Несмотря на внимание, которое было приковано к репетициям парада, китайские военные смогли удивить иностранных обозревателей. На площади Тяньаньмэнь впервые показали подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) DF-61, о которых ранее ничего не было известно.

ПГРК DF-61 Фото: Tingshu Wang / Reuters

Характеристики комплекса на восьмиосном шасси не назвали. DF-61 относится к тому же классу систем, что и российский ПГРК «Ярс». Подвижные комплексы могут произвести пуск ракеты с любой точки маршрута патрулирования, а их приведение в боевое положение занимает несколько минут.

Комплекс DF-61 может быть развитием ПГРК DF-41, который представили на параде в 2019 году. Считается, что дальность ракеты DF-41 составляет 12-15 тысяч километров. Она может нести до десяти боевых блоков.

Также в Пекине продемонстрировали неизвестную модификацию МБР DF-31 — DF-31BJ. Известно, что дальность модификации DF-31A превышала 13 километров.

Ракета JL-3 Фото: Go Nakamura / Reuters

На параде представили пугающую США ракету JL-3

Юбилейный парад стал местом премьеры МБР подлодок JL-3 («Цзюйлан-3»). Считается, что стратегические атомные подводные лодки проекта 094 «Цзинь» смогут нести по 12 таких ракет. Официальных данных о возможностях МБР нет, однако на Западе убеждены, что дальность JL-3 составляет более десяти тысяч километров. Ракета могла получить разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения.

12 ракет JL-3 могут нести стратегические атомные подводные лодки проекта 094 «Цзинь»

Обозреватель американского издания The National Interest (TNI) отметил, что новая ракета позволит Китаю наносить удары по США из безопасных прибрежных районов.

Обладая межконтинентальной дальностью полета и возможностью использования нескольких боеголовок, JL-3 позиционирует Китай как грозного соперника Соединенных Штатов и их союзников, поскольку баланс военной мощи в Индо-Тихоокеанском регионе меняется в пользу Китая Брэндон Вайхерт обозреватель американского издания TNI

Китайский «Дунфэн-5» получил глобальную дальность

Пекин представил новую модификацию МБР DF-5 («Дунфэн-5») — DF-5C. В ходе парада подчеркнули, что ракета имеет глобальную дальность. Это может указывать на оснащение изделия орбитальной головной частью.

DF-5C Фото: Tingshu Wang / Reuters

Базовая версия жидкостной DF-5 поступила на вооружение в 1971 году. Вариант DF-5B отличается увеличенным до 5000 килограммов забрасываемым весом и наличием средств прорыва противоракетной обороны. В 2017 году стало известно об испытаниях DF-5C. Считается, что она оснащена разделяющейся головной частью, которая содержит 12 блоков индивидуального наведения.

В Пекине заметили аналог «Кинжала» и гиперзвуковые ракеты

На площади Тяньаньмэнь показали новые баллистические ракеты воздушного базирования JL-1 («Цзинлэй-1»). Судя по описанию, китайская ракета работает по такому же принципу, что и российский «Кинжал». Ее сбрасывают после набора самолетом заданной высоты и скорости.

Фото: China Daily via Reuters

Также в ходе мероприятия представили самоходные пусковые установки гиперзвуковых крылатых ракет большой дальности CJ-1000. Помимо этого, посетители парада могли увидеть крылатые ракеты большой дальности YJ-18C, которые стоят на вооружении Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), и CJ-20A Военно-воздушных сил.

Китай представил новый танк и БМПТ

Во время репетиции парада в Пекине обозреватели обратили внимание и на новые образцы бронетехники — танк и боевую машину поддержки танков (БМПТ). По словам диктора парада, обе машины получили обозначение «Тип 100». Считается, что армейский индекс танка — ZTZ-201.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Танк и БМПТ получили общее гусеничное шасси с гибридной силовой установкой. Защищенность машин обеспечивает современная динамическая защита и комплекс активной защиты (КАЗ) с радиолокационными станциями и оптическими датчиками.

Танк несет башню с орудием калибра 105 миллиметров. Считается, что его показатели сравнимы со 120-миллиметровыми пушками. Также в арсенал машины входит дистанционно управляемый пулеметный модуль.

БМПТ, которые называют боевыми машинами огневой поддержки, оснащены боевым модулем с автоматической пушкой. Также в состав оборудования машины включили разведывательный квадрокоптер. В корме БМПТ размещается два человека, которые могут управлять дроном. Механики-водители новой бронетехники получили очки дополненной реальности.

В Китае разработали лазерные системы ПВО

Китайский ВПК подготовил сразу несколько лазерных систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). На колесных машинах по площади Тяньаньмэнь провезли корабельные системы LY-1. Кроме того, военные продемонстрировали еще две лазерные системы — на шасси четырехосного грузовика и трехосного бронеавтомобиля. Судя по всему, эти системы разработаны для сухопутных войск НОАК.

Лазерный комплекс LY-1 Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Над лазерными системами ПВО работают в ряде стран, включая Россию, Британию и США. Применение таких систем обходится дешевле, чем перехват при помощи дорогостоящих ракет. Это особенно актуально в ходе защиты от налетов недорогих дронов-камикадзе. В августе в сети появился ролик, демонстрирующий перехват украинского дрона-камикадзе FP-1 российским лазером. Аппарат взорвался после воздействия лазерного луча.