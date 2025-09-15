Трамп объявил о телефонном разговоре с одним из мировых лидеров

Трамп объявил, что проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином 19 сентября

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу, 19 сентября. Об этом он сообщил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Большая встреча по вопросу торговли в Европе между [представителями] США и Китая прошла ОЧЕНЬ ХОРОШО! Она скоро завершится. Также была достигнута договоренность по "определенной" компании, которую молодежь нашей страны очень хотела спасти. Они будут очень рады! В пятницу я поговорю с председателем Си. Отношения остаются очень крепкими!!!», — отметил глава Белого дома.

Говоря об «определенной компании», Трамп, предположительно, имеет в виду сделку по продолжению работы социальной сети TikTok в США.

5 июня Трамп провел разговор с Си Цзиньпином, в котором пригласил его посетить США с официальным визитом. В свою очередь, китайский лидер пригласил своего американского коллегу и его супругу Меланию посетить Китай.