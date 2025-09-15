Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 15 сентября 2025Мир

Трамп объявил о телефонном разговоре с одним из мировых лидеров

Трамп объявил, что проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином 19 сентября
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу, 19 сентября. Об этом он сообщил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Большая встреча по вопросу торговли в Европе между [представителями] США и Китая прошла ОЧЕНЬ ХОРОШО! Она скоро завершится. Также была достигнута договоренность по "определенной" компании, которую молодежь нашей страны очень хотела спасти. Они будут очень рады! В пятницу я поговорю с председателем Си. Отношения остаются очень крепкими!!!», — отметил глава Белого дома.

Говоря об «определенной компании», Трамп, предположительно, имеет в виду сделку по продолжению работы социальной сети TikTok в США.

5 июня Трамп провел разговор с Си Цзиньпином, в котором пригласил его посетить США с официальным визитом. В свою очередь, китайский лидер пригласил своего американского коллегу и его супругу Меланию посетить Китай.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа оценил успешность действий России на Украине

    «Одноклассники» масштабно обновились

    Шансы на взыскание с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей за восхваление Дудаева оценили

    В Совфеде отреагировали на желание европейских стран полностью запретить въезд россиянам

    Блогерша получила ожоги и шрамы по всему лицу после посещения знаменитого косметолога

    Найден изумруд размером с трехлетнего ребенка

    Болгария направила послу России письменный демарш

    Биржевые цены на топливо в России вернулись к росту

    Евросоюз оказался неспособен убедить Турцию отказаться от российской нефти

    Маск купил миллионы акций Tesla

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости