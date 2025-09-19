В Китае раскрыли детали переговоров Трампа и Си Цзиньпина

Правительство КНР: Разговор Трампа и Си Цзиньпина был позитивным

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошли в позитивном ключе. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте правительства Китая.

«Стороны провели откровенный и углубленный обмен мнениями по текущему состоянию китайско-американских отношений, а также вопросам, представляющим взаимный интерес (...). Разговор был прагматичным, позитивным и конструктивным», — отмечается в публикации.

Кроме того, Си Цзиньпин в ходе переговоров указал на «жизненно важное значение» отношений Вашингтона и Пекина. Он подчеркнул, что обе страны могут «достичь успеха и общего процветания, принося пользу себе и всему миру, если будут работать сообща».

15 сентября Трамп объявил о запланированном телефонном разговоре с Си Цзиньпином в пятницу, 19 сентября. По его словам, американо-китайские отношения «остаются очень крепкими».