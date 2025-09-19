Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:15, 19 сентября 2025Мир

В Китае раскрыли детали переговоров Трампа и Си Цзиньпина

Правительство КНР: Разговор Трампа и Си Цзиньпина был позитивным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошли в позитивном ключе. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте правительства Китая.

«Стороны провели откровенный и углубленный обмен мнениями по текущему состоянию китайско-американских отношений, а также вопросам, представляющим взаимный интерес (...). Разговор был прагматичным, позитивным и конструктивным», — отмечается в публикации.

Кроме того, Си Цзиньпин в ходе переговоров указал на «жизненно важное значение» отношений Вашингтона и Пекина. Он подчеркнул, что обе страны могут «достичь успеха и общего процветания, принося пользу себе и всему миру, если будут работать сообща».

15 сентября Трамп объявил о запланированном телефонном разговоре с Си Цзиньпином в пятницу, 19 сентября. По его словам, американо-китайские отношения «остаются очень крепкими».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности состояния Федосеевой-Шукшиной

    Чрезмерная худоба Екатерины Варнавы на новых фото встревожила фанатов

    Найден простой способ поддержать здоровье сердца без лекарств

    Трамп договорился о личной встрече с одним из мировых лидеров

    Габрелянов купил популярное российское издание

    Врач предупредил о нескольких потенциально опасных предметах на кухне

    Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину

    В России обратили внимание на странность обвинений в проникновении МиГ-31 в Эстонию

    Турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости