Трамп обсудит с Си Цзиньпином сокращение Китаем импорта российской нефти

Президент Трамп обсудит с Си Цзиньпином сокращение Китаем импорта нефти из РФ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что может обсудить на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из России. Его слова приводит ТАСС.

«Китай значительно сокращает закупки нефти у РФ. А Индия полностью откажется от них», — заявил он журналистам.

Ранее Трамп заявил, что Байден совершил «немыслимое», сблизив Россию с ее «естественным врагом» — Китаем. Он подчеркнул, что Россия обладает обширными территориями, а Китай — огромным населением, которому нужны земли, из-за чего между государствами всегда существует «естественное трение».