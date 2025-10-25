Мир
Трамп обсудит с Си Цзиньпином сокращение Китаем импорта российской нефти

Президент Трамп обсудит с Си Цзиньпином сокращение Китаем импорта нефти из РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что может обсудить на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из России. Его слова приводит ТАСС.

«Китай значительно сокращает закупки нефти у РФ. А Индия полностью откажется от них», — заявил он журналистам.

Ранее Трамп заявил, что Байден совершил «немыслимое», сблизив Россию с ее «естественным врагом» — Китаем. Он подчеркнул, что Россия обладает обширными территориями, а Китай — огромным населением, которому нужны земли, из-за чего между государствами всегда существует «естественное трение».

