11:44, 28 октября 2025

Зеленский заявил о первом боевом применении ракеты «Фламинго»

Зеленский: Украинская ракета «Фламинго» была применена в бою
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Украинская ракета «Фламинго» была применена в бою. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Общественное».

«"Фламинго" – было боевое применение. (...) Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому. Мы считаем, что нам удастся», — заявил украинский лидер.

Зеленский также заявил о первом боевом применении реактивного дрона «Рута».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал украинскую ракету «Фламинго» пустышкой. По его словам, сообщения о технических проблемах этой ракеты выделяются на фоне успешного испытания российской ракеты «Буревестник».

