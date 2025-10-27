Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:09, 27 октября 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали пустышкой украинские ракеты «Фламинго»

Журналист Боуз описал неудачу Киева с «Фламинго» словами «этим все сказано»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что с производством ракет «Фламинго» возникли технические проблемы, тогда как президент России Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях российской новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом на своей странице в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз, назвавший украинское оружие «пустышкой».

«Россия заявила об успешном испытании межконтинентальной ядерной ракеты с неограниченной дальностью. Украина заявила, что система вооружения "Фламинго", профинансированная Западом, оказалась пустышкой. Этим все сказано. И все же западные СМИ утверждают, что Украина побеждает», — описал сложившуюся ситуацию журналист.

Ранее американская газета The New York Times усмотрела сигнал Западу в рассказе президента России Владимира Путина об успешных испытаниях «Буревестника». Издание отметило, что Путин выступил с подобным заявлением после неудачной попытки переговоров с его американским коллегой Дональдом Трампом.

26 октября Путин, посетивший пункт управления объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции, заявил, что 21 октября армия России провела решающие испытания «Буревестника». Российский лидер подчеркнул, что такой ракеты нет ни у кого в мире.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о первом с начала СВО окружении ВСУ в районе Красноармейска

    Роднина пожаловалась на взлом своего аккаунта в Telegram

    В российском регионе обнаружена почти тонна украинского шоколада

    Суд отказался принимать протокол по делу уличной певицы Наоко

    На Западе назвали пустышкой украинские ракеты «Фламинго»

    В Москве появились новые престижные районы. Где ускорится рост цен на жилье?

    Реклама

    Россиянка спасла измученного бывшими хозяевами годовалого щенка

    Молния поразила двух фотографировавшихся на вершине горы в США мужчин

    С бывших бенефициаров аэропорта Домодедово взыскали миллиарды рублей

    Российский золотодобытчик вывел более сотни миллиардов рублей за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости