Журналист Боуз описал неудачу Киева с «Фламинго» словами «этим все сказано»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что с производством ракет «Фламинго» возникли технические проблемы, тогда как президент России Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях российской новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом на своей странице в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз, назвавший украинское оружие «пустышкой».

«Россия заявила об успешном испытании межконтинентальной ядерной ракеты с неограниченной дальностью. Украина заявила, что система вооружения "Фламинго", профинансированная Западом, оказалась пустышкой. Этим все сказано. И все же западные СМИ утверждают, что Украина побеждает», — описал сложившуюся ситуацию журналист.

Ранее американская газета The New York Times усмотрела сигнал Западу в рассказе президента России Владимира Путина об успешных испытаниях «Буревестника». Издание отметило, что Путин выступил с подобным заявлением после неудачной попытки переговоров с его американским коллегой Дональдом Трампом.

26 октября Путин, посетивший пункт управления объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции, заявил, что 21 октября армия России провела решающие испытания «Буревестника». Российский лидер подчеркнул, что такой ракеты нет ни у кого в мире.