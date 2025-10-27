В США обратили внимание на резкий сигнал Путина Западу

NYT: Рассказав о «Буревестнике», Путин послал резкий сигнал Западу

Рассказав об испытаниях новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, президент России Владимир Путин послал сигнал западным странам. На это обратила внимание американская газета The New York Times (NYT).

Как напомнило издание, российский лидер заявил о том, что «Буревестник» прошел все необходимые испытания. «Это стало резким сигналом Западу на фоне провала планов встречи с президентом [США Дональдом] Трампом», — говорится в сообщении.

NYT также отметила, что новая ракета может преодолевать большее расстояние, чем другие российские модели такого оружия.

Ранее британская газета Express сочла слова Путина о «Буревестнике» суровыми. Издание, в частности, указало, что президент России назвал новое оружие уникальным.

В воскресенье, 26 октября, Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции и встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе встречи глава государства заявил, что 21 октября Российская армия провела решающие испытания «Буревестника». Путин назвал ракету уникальным изделием и подчеркнул, что ни у кого в мире такого нет.