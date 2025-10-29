Экономика
12:24, 29 октября 2025Экономика

Прибыль ушедшего из России автогиганта обвалилась

Прибыль Mercedes-Benz снизилась вдвое в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

По итогам первых девяти месяцев 2025 года прибыль ушедшего с российского рынка немецкого концерна Mercedes-Benz упала вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты финансовой отчетности компании.

За отчетный период суммарная прибыль автогиганта составила 3,87 миллиарда евро. Для сравнения: по итогам первых трех кварталов прошлого года показатель находился на уровне в 7,8 миллиарда. Таким образом, за 12 месяцев прибыль Mercedes-Benz сократилась на 50,3 процента, или на 3,93 миллиарда евро.

В качестве главных причин обрушения прибыли представители концерна назвали негативное влияние импортных пошлин, введенных властями США в отношении европейского автопрома, заметное падение спроса на автомобили на ключевых рынках сбыта (Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай), а также расходы на меры по повышению эффективности производственных процессов.

Снижение продаж было зафиксировано во всех основных сегментах. В январе-сентябре реализация автомобилей и фургонов Mercedes сократилась на 9 процентов и составила порядка 1,6 миллиона единиц. Негативная динамика продолжается не первый год. По итогам 2024-го продажи концерна снизились на 4 процента, примерно до 2,4 миллиона штук.

Усилению кризиса в немецком автопроме в этом году поспособствовала в том числе растущая конкуренция со стороны ведущих китайских производителей электрокаров. Из-за перебоев с поставками микрочипов из КНР крупнейшие концерны ФРГ — Volkswagen и BMW — были вынуждены в экстренном порядке искать замену. В качестве вариантов назывались Infineon, ON Semiconductor и STMicroelectronics. Однако их продукции может потребоваться длительная сертификация для соответствия стандартам безопасности. Поэтому о скором окончании перебоев в поставках говорить преждевременно.

