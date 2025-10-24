Экономика
15:08, 24 октября 2025

Для немецких автомобилей нашли замену китайским микрочипам

Вячеслав Агапов

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Поставляющая микрочипы для Volkswagen, BMW и Stellantis французская Valeo SE нашла замену китайской продукции. О найденной для немецких автомобилей альтернативе чипам Nexperia сообщает Bloomberg.

По данным агентства, среди кандидатов — Infineon, ON Semiconductor и STMicroelectronics. Однако их продукции может потребоваться длительная сертификация для соответствия стандартам безопасности. Поэтому об окончании перебоев в поставках говорить преждевременно.

Месяцем ранее Китай запретил экспорт с предприятий Nexperia в стране в ответ на то, что правительство Нидерландов взяло под контроль китайского производителя. Эта продукция используется в обычных автомобилях в качестве электронных переключателей во многих устройствах, в том числе в рулевых колонках. В результате Valeo, производящая электрические силовые агрегаты и системы помощи водителю, заявила, что возвращается к методам антикризисного управления, которые применяла во время кризиса с чипами после пандемии, когда резкий рост спроса застал автопроизводителей врасплох.

Мы «принимаем те же меры, что и в 2021 году, чтобы оптимизировать наши цепочки поставок и работать над заменой компонентов», — сказал финансовый директор компании Эдуард де Пири.

Из-за перебоев с поставками автоконцерн Volkswagen решил приостановить выпуск сперва Volkswagen Golf, а затем и Tiguan. Запасов полупроводников хватит только на одну неделю, после чего хранящиеся на складах объемы иссякнут и придется останавливать конвейер. В Bild называют приостановку катастрофой, так как автоконцерн и без того переживает трудные времена из-за конкуренции с китайскими заводами и резкого повышения пошлин со стороны США.

