10:56, 29 октября 2025Силовые структуры

Почти сотню мигрантов из Африки и Латинской Америки задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали 96 мигрантов из стран Азии, Латинской Америки и Африки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Подмосковье полицейские задержали 96 трудовых мигрантов из стран Азии, Латинской Америки и Африки. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Иностранцев нашли во время проверки складского комплекса в подмосковной деревне Коледино. Их привлекли административной ответственности, составив в отношении них протоколы за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности в России.

На каждого наложен штраф пять тысяч рублей, также они будут выдворены за пределы страны.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал на 15 суток двух мигрантов за участие в массовой драке с палками и лопатами.

