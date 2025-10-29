Почти сотню мигрантов из Африки и Латинской Америки задержали в Подмосковье

В Подмосковье полицейские задержали 96 трудовых мигрантов из стран Азии, Латинской Америки и Африки. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Иностранцев нашли во время проверки складского комплекса в подмосковной деревне Коледино. Их привлекли административной ответственности, составив в отношении них протоколы за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности в России.

На каждого наложен штраф пять тысяч рублей, также они будут выдворены за пределы страны.

