Двух участников массовой драки с палками и лопатами в Москве арестовали

В Москве суд арестовал на 15 суток двух участников массовой драки с палками

Щербинский районный суд Москвы арестовал двух участников массовой драки с палками и лопатами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Шарифбек Абдуллоев и Юсуф Шунаев пробудут под административным арестом 15 суток. Их признали виновными в правонарушении по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Протоколы в отношении других участников драки продолжают рассматривать.

25 октября на территории московского ЖК произошла массовая потасовка. Утверждалось, что толпа мигрантов устроила драку с лопатами, палками и дорожными знаками. Было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали 80 человек.