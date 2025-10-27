Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:01, 27 октября 2025Силовые структуры

Двух участников массовой драки с палками и лопатами в Москве арестовали

В Москве суд арестовал на 15 суток двух участников массовой драки с палками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Щербинский районный суд Москвы арестовал двух участников массовой драки с палками и лопатами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Шарифбек Абдуллоев и Юсуф Шунаев пробудут под административным арестом 15 суток. Их признали виновными в правонарушении по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Протоколы в отношении других участников драки продолжают рассматривать.

25 октября на территории московского ЖК произошла массовая потасовка. Утверждалось, что толпа мигрантов устроила драку с лопатами, палками и дорожными знаками. Было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали 80 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Окруженная в Купянске группировка ВСУ пошла на прорыв

    Военблогер рассказал о выходе российских войск в тыл группировки ВСУ в Запорожье

    Популярная соцсеть обновилась

    В США назвали «Буревестник» научно-фантастическим оружием

    Военкор увидел повторение бахмутского сценария для ВСУ в одном из городов ДНР

    Задержан еще один подозреваемый по делу о похищении полузащитника «Зенита»

    Основательница модного бренда призвала покупателей похудеть и прослыла «жирофобкой» в сети

    Гоблин съел бутерброд и «чуть не подох»

    Исполнительница песни «Матушка» рассказала о планах на мировой тур

    В России признали невозможность отмены санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости