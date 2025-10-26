Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:47, 26 октября 2025Силовые структуры

После драки в ЖК «Прокшино» задержали 80 человек

Ирина Волк сообщила о задержании 80 человек после массовой драки в ЖК «Прокшино»
Ольга Коровина
СюжетМассовые драки в Москве

Кадр: Telegram-канал Baza

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате массовой драки в районе московского жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» задержаны 80 человек. Об этом она сообщила в своем Telegram.

По ее словам, московские следователи продолжают расследование уголовного дела по факту хулиганских действий. В ОМВД «Коммунарский» были доставлены более 80 человек.

«Установлена причастность 19 человек, они задержаны. В отношении двоих из них, ранее приобретших гражданство РФ, рассматривается вопрос о его лишении. На 65 правонарушителей составлены административные материалы», — сообщила Волк.

Также представитель МВД РФ добавила, что в отношении нескольких задержанных решается вопрос о выдворении с территории Российской Федерации.

Ранее стало известно, что в Москве завели уголовное дело после массовой драки мигрантов с палками и лопатами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсека НАТО высмеяли после слов Путина о «Буревестнике»

    У признанного годным украинца случился приступ в ТЦК

    «Локомотив» потерял очки в матче РПЛ с «Акроном»

    Пьяная российская актриса устроила скандал в аэропорту и поранила руку

    В Госдуме высказались об увольнении учителей за фото в соцсетях

    Сразу 16 сотрудников ТЦК и полиции стали участниками принудительной мобилизации украинца

    Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с США

    На концерте российского певца произошла массовая драка

    В России высказались о желании Трампа урегулировать все конфликты в мире

    Мужчина нашел огромный клад древнеримских монет и скрывал его восемь лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости