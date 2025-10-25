Россия
13:38, 25 октября 2025Россия

Толпа московских мигрантов подралась лопатами и попала на видео

Толпа мигрантов подралась лопатами и дорожными знаками в Москве
Полина Луханина

Толпа мигрантов подралась лопатами и дорожными знаками в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на улицах жилого квартала (ЖК) «Прокшино» в Коммунарке. В настоящее время известно о трех пострадавших. На место выехали полиция и Росгвардия со скорой. Местные жители сообщают, что они уворачивались от случайных атак и слышали крики на «непонятном языке».

Известно также о разбитых машинах. Участники драки кидались камнями, выбивали стекла на первых этажах домов.

Ранее мигранты устроили массовую драку в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на Заневском проспекте около банка. Один из участников конфликта достал нож и ранил двух неприятелей, их госпитализировали.

