Мигранты устроили массовую драку в российском регионе

В Петербурге мигранты устроили массовую драку

В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку. Об этом сообщает 78.news.

По данным канала, драка десяти человек началась вечером на Заневском проспекте около банка. Один из участников конфликта достал нож и ранил двух неприятелей, их госпитализировали.

Полицейские задержали на месте троих мигрантов, но нападавший с ножом успел сбежать. Его поймали около метро «Новочеркасская». Еще одного участника драки задержали в аэропорту Пулково.

Пока задержанные получили административную статью за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Москве мигрант с ножом бросался на людей на железнодорожном вокзале.

