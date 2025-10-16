Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:20, 16 октября 2025Силовые структуры

Мигранты устроили массовую драку в российском регионе

В Петербурге мигранты устроили массовую драку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку. Об этом сообщает 78.news.

По данным канала, драка десяти человек началась вечером на Заневском проспекте около банка. Один из участников конфликта достал нож и ранил двух неприятелей, их госпитализировали.

Полицейские задержали на месте троих мигрантов, но нападавший с ножом успел сбежать. Его поймали около метро «Новочеркасская». Еще одного участника драки задержали в аэропорту Пулково.

Пока задержанные получили административную статью за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Москве мигрант с ножом бросался на людей на железнодорожном вокзале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

    В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

    Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

    В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

    Нетаньяху пообещал полную ликвидацию ХАМАС

    Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

    Пашинян поделился впечатлениями от встречи с Алиевым

    В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

    Многодетная россиянка провела на СВО 93 дня и вернулась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости