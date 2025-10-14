Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:43, 14 октября 2025Силовые структуры

Мигрант с ножом бросался на пассажиров на российском железнодорожном вокзале

В Москве мигрант с ножом бросался на людей на железнодорожном вокзале
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве мигрант с ножом бросался на людей на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, ночью на Ярославском вокзале иностранный гражданин в состоянии алкогольного опьянения находился в зале ожидания. В какой-то момент он достал из сумки канцелярский нож и начал бросаться на людей. Двое очевидцев стали отбирать у него нож. В ходе потасовки одному из них мигрант порезал руку, при этом себя он тоже поранил.

До приезда скорой помощи пассажиры предложили салфетками остановить кровь дебоширу. После его забрали в больницу.

Ранее сообщалось, что начавшие массовую драку около российской школы подростки попали под следствие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Периодическая боль в глазу у 29-летней девушки оказалась симптомом редкого вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости