Мигрант с ножом бросался на пассажиров на российском железнодорожном вокзале

В Москве мигрант с ножом бросался на людей на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, ночью на Ярославском вокзале иностранный гражданин в состоянии алкогольного опьянения находился в зале ожидания. В какой-то момент он достал из сумки канцелярский нож и начал бросаться на людей. Двое очевидцев стали отбирать у него нож. В ходе потасовки одному из них мигрант порезал руку, при этом себя он тоже поранил.

До приезда скорой помощи пассажиры предложили салфетками остановить кровь дебоширу. После его забрали в больницу.

