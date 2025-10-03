Начавшие массовую драку возле российской школы подростки попали под следствие

В Дагестане задержали двоих подростков, начавших массовую драку

В Дагестане задержали двоих подростков, начавших массовую драку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство совершенное группой лиц с применением насилия») УК РФ.

О массовой драке в Махачкале стало известно 1 октября. До этого появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как несколько учеников наносят друг другу удары. В драке участвовали учащиеся школ № 13 и № 39. Все произошло из-за комментария в соцсетях, содержание которого неизвестно. В результате один ребенок пострадал и попал в реанимацию.

По данным следствия, по факту происшествия установлены и задержаны два 15-летних жителя Махачкалы. В ходе допроса они рассказали, что конфликт произошел из-за личных неприязненных отношений.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в российском городе произошла массовая драка между учениками двух школ.