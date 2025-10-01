В российском городе произошла массовая драка между двумя школами

В Махачкале произошла массовая драка между учениками двух школ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, в драке участвовали учащиеся школ №13 и №39. Все произошло из-за комментария в соцсетях, содержание которого неизвестно. В результате один ребенок пострадал и попал в реанимацию.

До этого появилось видео массовой драки. На кадрах видно, как несколько учеников наносят друг другу удары.

