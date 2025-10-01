Российские подростки толпой набросились и жестоко избили ровесника с эпилепсией

В Махачкале подростки толпой набросились и жестоко избили ногами ровесника, страдающего эпилепсией. Действия российских несовершеннолетних попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Дагестан».

На представленных кадрах видно, как десятки школьников бьют по головам лежащих на земле сверстников. Их пытаются остановить прохожие, но все попытки прекратить издевательства тщетны.

Как утверждает «ЧП Дагестан», конфликт разворачивался возле местной школы № 39. Несколько пострадавших в ходе потасовки потеряли сознание.

Изданию «Сапа Кавказ» рассказали в управлении образования Махачкалы, что никто из участников драки не был госпитализирован. Подростков отправили в Ленинский отдел полиции города. Оперативники начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

