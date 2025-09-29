Силовые структуры
16:20, 29 сентября 2025Силовые структуры

Школьники набросились на пожилого россиянина с инвалидностью

В Ленобласти подростки избили пожилого мужчину, начата проверка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В городе Сертолово Ленинградской области начали проверку после избиения группой школьников пожилого мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Об происшествии стало известно после публикации в интернете видео с нанесением потерпевшему побоев. Как сообщает 78.ru, у мужчины есть инвалидность.

На кадрах видно, как двое подростков на вид 11-13 лет бьют ногами мужчину в спину, отчего тот падает и ударяется головой. Происходящее снимается на камеру.

Ход прокурорской проверки поставлен на контроль. Во время нее также оценят работу органов системы профилактики и образовательных организаций.

Ранее сообщалось, что в Москве суд вынес приговор подростку, за которого заступился глава Чечни Рамзан Кадыров.

