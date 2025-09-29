Силовые структуры
Получившему поддержку от Кадырова подростку вынесли приговор

В Москве суд вынес приговор подростку, за которого заступился глава Чечни
В Москве суд приговорил пятерых подростков к лишению свободы на срок до 3,5 года колонии по делу об избиении прохожих на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Молодых людей признали виновными в пяти эпизодах по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Следствие и суд установили, что 29-30 сентября 2023 года юноши беспричинно избивали прохожих и снимали это на видео. Во время расследования было допрошено более 30 свидетелей и проведено более десяти судебных экспертиз.

Как стало известно изданию «Коммерсантъ», среди осужденных — 14-летний подросток, за которого в декабре 2024 года вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что юношу не посадят и ничего с ним не сделают, а его делом занимаются чеченские депутаты, правозащитники, сенаторы и лично он. Тогда же Кадыров выступил с резкой критикой руководства МВД и СКР, обвинив Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина в некачественной работе.

Юноша получил год и 11 месяцев колонии.

