Мигранты и россияне не смогли закрыть счет в ресторане и устроили массовую драку

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мигранты и другие посетители ресторана «Чайхана» на Васильевском острове не смогли закрыть счет и устроили массовую драку. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, прохожие вызвали к месту происшествия сотрудников полиции. Прибывшие оперативники забрали в отдел 21-летнего гражданина Узбекистана. Затем в полицию обратилась 19-летняя девушка и рассказала, что у ее 22-летнего знакомого возник конфликт с другими гостями заведения из-за оплаты счета. Как утверждает горожанка, участники ссоры решили продолжить выяснять отношения на кулаках и вышли на улицу.

В правоохранительных органах отметили, что в результате возникшей дискуссии молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и с ушибами обратился в медучреждение, после чего отказался от помощи врачей. По факту инцидента была организована проверка.

Ранее сообщалось, что вооруженные палками иностранцы устроили массовую драку в центре Санкт-Петербурга.

.
