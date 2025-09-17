Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 17 сентября 2025Россия

Вооруженные палками мигранты устроили массовую драку в центре российского города

Вооруженные палками мигранты устроили массовую драку в центре Петербурга
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Вооруженные палками мигранты устроили массовую драку на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным российского издания, горожане, наблюдавшие за побоищем, вызвали сотрудников полиции и росгвардейцев.

В отдел доставили 12 человек в возрасте от 20 до 44 лет. Осмотрев окрестности и заглянув на чердаки и в подвалы, оперативники обнаружили еще семерых приезжих. Одного из них пришлось сопровождать к медикам — у мужчины диагностировали ушибы по всему телу.

Конфликт между иностранцами возник у дома, где ремонтируют кровлю. Предположительно, ссора из-за строительных материалов быстро переросла в потасовку.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Процессуально задержаны восемь человек, выяснила «Фонтанка».

До этого стало известно, что в Петербурге мигранты использовали ограждения и бутылки во время драки. Тогда пострадал один человек, его в тяжелом состоянии увезли в Мариинскую больницу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна полностью погасила долг перед Россией

    Инфляция в Великобритании оказалась максимальной за полтора года

    Стал известен главный секрет танков России

    Изучение лайфхаков по уходу от налогов запретили в России

    Названа доля не справляющихся с кредитной нагрузкой россиян

    На Западе заявили о наличии у Путина козыря против Великобритании

    Пугачева пожалела о своей откровенности в большом интервью

    Токаев заявил о высоком риске ядерного Армагеддона

    Раскрыты условия содержания французского велосипедиста в российском СИЗО

    Россияне возмутились названиями салонов оптики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости