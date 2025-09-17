Вооруженные палками мигранты устроили массовую драку в центре российского города

Вооруженные палками мигранты устроили массовую драку в центре Петербурга

Вооруженные палками мигранты устроили массовую драку на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным российского издания, горожане, наблюдавшие за побоищем, вызвали сотрудников полиции и росгвардейцев.

В отдел доставили 12 человек в возрасте от 20 до 44 лет. Осмотрев окрестности и заглянув на чердаки и в подвалы, оперативники обнаружили еще семерых приезжих. Одного из них пришлось сопровождать к медикам — у мужчины диагностировали ушибы по всему телу.

Конфликт между иностранцами возник у дома, где ремонтируют кровлю. Предположительно, ссора из-за строительных материалов быстро переросла в потасовку.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Процессуально задержаны восемь человек, выяснила «Фонтанка».

До этого стало известно, что в Петербурге мигранты использовали ограждения и бутылки во время драки. Тогда пострадал один человек, его в тяжелом состоянии увезли в Мариинскую больницу.