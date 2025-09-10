Мигранты использовали ограждения и бутылки во время массовой драки в российском городе

В Петербурге мигранты использовали ограждения и бутылки во время массовой драки

В Санкт-Петербурге мигранты использовали ограждения и бутылки во время массовой драки на Московском проспекте. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, иностранцы затеяли потасовку в российском городе накануне вечером. Когда они заметили приближающихся полицейских, то тут же разбежались.

В результате конфликта пострадал один человек. Его в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу.

Оперативники начали устанавливать личности участников драки.

До этого сообщалось, что мигранты подрались возле детского сада в Ленинградской области.

Еще раньше в Амурской области иностранцы устроили разборку на кулаках на спортивной площадке. Участников стычки тогда не смутило, что неподалеку от места гуляли дети.