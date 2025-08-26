Мигранты устроили драку возле детского сада в российском регионе и попали на видео

Мигранты устроили массовую драку возле детского сада в Ленинградской области

Мигранты устроили массовую драку возле детского сада в Янино Ленинградской области. Действия приезжих попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленных кадрах группа иностранцев громко выясняет отношения. После словесной перепалки в российском регионе мигранты затевают разборку. Некоторые приезжие уезжают с места конфликта на черной машине.

Как утверждает «Многонационал», детсад, рядом с которым все произошло, находится на ремонте.

До этого в Амурской области мигранты подрались на спортивной площадке. Участников стычки не смутило, что неподалеку от места гуляли дети.

Еще раньше во Владивостоке иностранцы учинили драку в очереди у миграционного центра.