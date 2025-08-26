Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:29, 26 августа 2025Россия

Мигранты устроили драку возле детского сада в российском регионе и попали на видео

Мигранты устроили массовую драку возле детского сада в Ленинградской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Мигранты устроили массовую драку возле детского сада в Янино Ленинградской области. Действия приезжих попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленных кадрах группа иностранцев громко выясняет отношения. После словесной перепалки в российском регионе мигранты затевают разборку. Некоторые приезжие уезжают с места конфликта на черной машине.

Как утверждает «Многонационал», детсад, рядом с которым все произошло, находится на ремонте.

До этого в Амурской области мигранты подрались на спортивной площадке. Участников стычки не смутило, что неподалеку от места гуляли дети.

Еще раньше во Владивостоке иностранцы учинили драку в очереди у миграционного центра.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слова не останутся без последствий». Премьер Венгрии рассказал про шантаж и открытые угрозы Зеленского и предупредил об ответе

    Россиянин переехал эмоциональную возлюбленную в попытке избежать скандала

    Россиянам запланировали ограничить число банковских карт

    СК и ФСБ обратились к подросткам и их родителям

    Выступивший в России Леонтьев поднял весь зал

    В нескольких российских регионах орудовали подростки-террористы

    Выступивший против произвола украинских ТЦК полицейский попался в руки военкомов

    Нажившегося на гособоронзаказе российского бизнесмена выпустили из колонии

    Задержание лидеров оргпреступного сообщества российского региона попало на видео

    В российском городе задержаны лидеры оргпреступной среды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости