Украинские беспилотники попытались атаковать промзону в российском регионе

Владимиров: В Буденновске Ставропольского края сбили украинские беспилотники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинские беспилотники попытались атаковать промзону в городе Буденновске Ставропольского края, об этом сообщил глава российского региона Владимир Владимиров в Telegram.

Губернатор заявил, что дроны были нейтрализованы силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО). Разрушений и жертв удалось избежать.

Владимиров не уточнил число сбитых беспилотников. На местах их падения работают оперативные службы.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала 14-летняя девочка, жертвой удара по жилому дому стала женщина.

