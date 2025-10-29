Россия
В российском регионе при атаке ВСУ пострадала девочка и погибла женщина

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Брянской области при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала 14-летняя девочка и погибла женщина. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

Из-за удара дрона загорелся жилой дом в Выгоничском районе. Раненого подростка оперативно доставили в детскую областную больницу. Губернатор пообещал оказать необходимую помощь и поддержку семье.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь над Россией были сбиты 17 беспилотников Вооруженных сил Украины. Больше всего беспилотников — 13 — удалось перехватить и уничтожить над Калужской областью в период с 23:00 27 октября до 7:00 28 октября.

