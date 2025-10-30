Мир
Пригрозивший «стереть Москву с карты мира» министр попытался оправдаться

Франкен: Под словами о стирании Москвы я имел в виду оборонительный принцип НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tom Little / Reuters

Министр обороны Бельгии Тео Франкен пояснил, что его слова о «стирании Москвы с карты мира» якобы подразумевали оборонительный принцип НАТО. Об этом он заявил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому. Мы, по определению, являемся оборонительным альянсом», — написал политик.

Он также уточнил, что в своем интервью ссылался на принцип «ответного удара», закрепленный в 5-й статье Устава НАТО, который действует в альянсе уже 76 лет. «Это то, что я имел в виду в интервью и ни слова из сказанного не беру назад», — подчеркнул Франкен.

Ранее посольство России в Бельгии отреагировало на заявления бельгийского министра обороны и назвало их ненормальными и безответственными. «К сожалению, эскапады Тео Франкена — ярчайшее проявление того милитаристского угара, в который все глубже погружается европейская партия войны», — сказано в сообщении.

