11:14, 30 октября 2025Мир

Стали известны результаты переговоров послов ЕС по российским активам

Politico: Переговоры послов ЕС по активам РФ вновь не принесли результатов
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Встреча послов Евросоюза (ЕС) по вопросу использования российских замороженных активов в пользу Украины не принесла результатов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что дипломаты не выработали конкретных решений, а участники процесса сохраняют выжидательную позицию. «Ничего нового не появилось», — заявили собеседники Politico.

При этом Европейская комиссия (ЕК), которой поручено представить иные источники финансирования для Украины на ближайшие пару лет помимо средств РФ, пока не представила никакого плана. По словам источника газеты, ЕК все еще рассчитывает добиться использования российских активов.

Ранее ЕС усилил давление на правительства стран — участниц, которые не согласны с предоставлением финансирования Украине посредством российских замороженных активов. Правительства, которые исторически враждебно относящиеся к крупным расходам, особенно Германия и Нидерланды, не желают взваливать на налогоплательщиков «еще больший долг», а «расточительные страны», в частности Франция и Италия, «слишком обременены долгами», чтобы брать новые обязательства.

Однако именно это является ключевой идеей европейских чиновников, делающих ставку на то, что Бельгия и другие страны согласятся на использование замороженных российских активов, поскольку идея еврооблигаций считается «опасным вариантом».

