08:23, 28 октября 2025Мир

В ЕС придумали новую схему с российскими замороженными активами

Politico: ЕС усилил давление на страны из-за российских активов для Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) усилил давление на правительства стран — участниц, которые не согласны с предоставлением финансирования Украины посредством российских замороженных активов. Об этом пишет Politico.

«Идея еврооблигаций отвергается большинством правительств блока. Именно поэтому Европейская комиссия (ЕК) использует ее как рычаг давления, чтобы добиться одобрения использования активов Москвы (...). ЕС усиливает давление на страны, не желающие соглашаться на финансирование Украины, говоря им, что если им не удастся надавить на Россию, то им придется самим оплачивать расходы», — сообщает издание.

Как отмечают авторы материала, правительства, которые исторически враждебно относящиеся к крупным расходам, особенно Германия и Нидерланды, не желают взваливать на налогоплательщиков «еще больший долг», а «расточительные страны», в частности Франция и Италия, «слишком обременены долгами», чтобы брать новые обязательства.

Однако именно это является ключевой идеей европейских чиновников, делающих ставку на то, что Бельгия и другие страны согласятся на использование замороженных российских активов, поскольку идея еврооблигаций считается «опасным вариантом».

Ранее стало известно, что Евросоюз может предложить государствам — участницам сообщества привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга в рамках «плана Б» для поддержания Украины на плаву. Отмечается, что новые решения разрабатываются после того, как Бельгия сорвала планы использования замороженных российских активов в качестве финансовой поддержки для Киева.

