В ЕС предложили «план Б» для Украины после срыва замыслов по российским активам

Politico: ЕС предложит членам совместный долг ради удержания Украины на плаву

Европейский союз (ЕС) может предложить странам членам привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга в рамках «Плана Б» для поддержания Украины на плаву. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что новые решение разрабатываются после того, как Бельгия сорвала планы использования замороженных российских активов в качестве финансовой поддержки для Киева. По словам источников, вариант совместного долга для помощи Украине будет включен в документ, который Европейская комиссия (ЕК) представит столицам ЕС в ближайшие недели.

Также в документе будут рассматриваться еще два варианта взаимодействия с Киевом: репарационный кредит или отказ от дальнейшей поддержки Украины. Последний, по словам дипломатов, поддержит только Венгрия.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что среди членов Европейского союза (ЕС), желающих изъять замороженные российские средства в пользу Украины, не наблюдается «цунами энтузиазма» выступить гарантом немедленного возвращения Бельгии наличными полной стоимости суверенных активов России в случае необходимости отдать их обратно.

Политик подчеркнул, что он «не хочет и не может» заплатить 140 миллиардов евро российской стороне в случае необходимости. «Поэтому я спросил: кто действительно поддерживает это решение, действительно хочет, чтобы это произошло, — кто готов, желает и способен подписать гарантию, чтобы я спокойно спал по ночам? Так вот этот вопрос, знаете ли, как-то не вызвал цунами энтузиазма у собравшихся за столом», — отметил политик.