Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 24 октября 2025Мир

Премьер Бельгии не увидел «цунами энтузиазма» в ЕС для гарантий по активам России

Де Вевер о гарантиях ЕС для Бельгии по активам РФ: Энтузиазма не наблюдается
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Среди членов Европейского союза (ЕС), желающих изъять замороженные российские средства в пользу Украины, не наблюдается «цунами энтузиазма» выступить гарантом немедленного возвращения Бельгии наличными полной стоимости суверенных активов России в случае необходимости отдать их обратно. Об этом заявил премьер-министр страны Барт де Вевер, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что он «не хочет и не может» заплатить 140 миллиардов евро российской стороне в случае необходимости. «Поэтому я спросил: кто действительно поддерживает это решение, действительно хочет, чтобы это произошло, — кто готов, желает и способен подписать гарантию, чтобы я спокойно спал по ночам? Так вот этот вопрос, знаете ли, как-то не вызвал цунами энтузиазма у собравшихся за столом», — отметил политик.

Ранее де Вевер отказался считать себя «плохим мальчиком» из-за отказа использовать российские активы для помощи Украине. Политик возмутился публикацией Politico, поставившей его в ряд «плохих парней» вместе с премьером Словакии Робертом Фицо и главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

«Я не плохой парень, мы лучшие в городе. Если говорить об иммобилизованных активах, то мы самые-самые», — подчеркнул он.

23 октября журнал Politico сообщил, что премьер Бельгии «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку» по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Отмечалось, что позиция страны «поставила в тупик» планы, над которыми западные чиновники «работали месяцами».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    ЦБ призвал не ждать скорого завершения инфляционного давления на экономику

    «Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

    В Госдуме оценили важность побед гимнастки Мельниковой на чемпионате мира

    Россиянам помогут заработать

    В Овруче из-за взрыва ручной гранты погибло пять человек

    Части россиян пообещали тепло

    Пассажиров выкинуло из автобуса после столкновения с грузовиком в Ленобласти

    Врач развеяла несколько мифов о макаронах

    Собчак и Инстасамка повторили сцену из фильма «Убить Билла»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости