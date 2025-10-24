Мир
13:15, 24 октября 2025Мир

Премьер Бельгии отказался быть «плохим мальчиком» из-за Украины

Де Вевер заявил, что не считает себя плохим мальчиком из-за отказа Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался считать себя «плохим мальчиком» из-за отказа в использовании российских активов для помощи Украине. Политик возмутился публикацией Politico, поставившей его в ряд «плохих парней» вместе с премьером Словакии Робертом Фицо и главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

Де Вевер поднял этот вопрос на собрании во время пресс-конференции, чтобы обсудить свое несогласие с планом Евросоюза (ЕС) использовать замороженные российские активы для финансирования кредита Украине. «POLITICO назвал меня плохим парнем. Плохой парень! Я? Можете себе это представить? Я не плохой парень, мы лучшие в городе. Если говорить об иммобилизованных активах, то мы самые-самые» — сказал он.

Ранее премьер Бельгии заявил, что у ЕС нет четкого ответа на вопрос о законности конфискации российских замороженных активов. Он также подчеркнул, что важным условием конфискации замороженных активов является гарантия государств-членов Евросоюза о их немедленной компенсации России, если она «когда-либо вернет себе законное право собственности на эти средства».

23 октября журнал Politico сообщил, что премьер Бельгии «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку» по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Отмечалось, что позиция страны «поставила в тупик» планы, над которыми западные чиновники «работали месяцами».

