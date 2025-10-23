На Западе рассказали о бескомпромиссной позиции Бельгии по российским активам

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку» по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет Politico.

Газета отмечает, что позиция политика «поставила в тупик» планы, над которыми западные чиновники «работали месяцами».

Ранее Барт де Вевер заявил, что Бельгия не видит правовых оснований для изъятия замороженных российских активов и может заблокировать это решение в случае игнорирования интересов страны.

Как отмечало Politico, страны Европейского союза, не успев договориться об экспроприации замороженных российских активов, уже переругались из-за их дележа.