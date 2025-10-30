Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала раскрыл частую жалобу эмигрантов

Привольнов: Эмигранты в Израиле жалуются на нежелание сдавать жилье русским

Бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, уехавший в Израиль, заявил, что эмигранты из России часто жалуются на нежелание иностранцев сдавать жилье русским. Об этом он рассказал в видео на YouTube-канале Sheinkin40.

«Все [эмигранты] жалуются на то, что сложно находить в аренду дома, квартиры. Плохо сдают, россиянам плохо сдают, русскоязычным плохо сдают», — раскрыл Привольнов.

Ведущий добавил, что в Израиле иностранцам также бывает непросто снимать жилье: в частности, по его словам, релокантам приходится обращаться за услугами специальных поручителей.

Ранее Привольнов рассказал о другой проблеме покинувших Россию эмигрантов. По его словам, уехавшие из России граждане за рубежом нередко жалуются на невостребованность.

